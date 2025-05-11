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Kağıthane'de Servis Minibüsü Yayaların Arasına Daldı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kağıthane'de Servis Minibüsü Yayaların Arasına Daldı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Kağıthane'de freni boşalan bir servis minibüsü yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'de freni patlayan servis minibüsünün yayaların arasına daldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasın yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman K.'nin (67) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LAA 223 plakalı servis minibüsü kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Freni boşalan minibüs daha sonra park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri 51 yaşındaki Mesut Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Servis sürücüsü Osman K., Elif Ö. (44), Ayşegül E. (52) ve 9 yaşındaki Hasan Çınar Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mesut Kılıç'ın cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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