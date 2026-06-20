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Kağıthane'de yokuştan kayan araç kaza yaptı: 4 araçta maddi hasar oluştu

Kağıthane'de yokuştan kayan araç kaza yaptı: 4 araçta maddi hasar oluştu
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Kağıthane'de park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuştan kayarak 3 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta maddi hasar oluştu.

Kağıthane'de park halinde bulunan otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yokuştan kaydı. Kayan aracın 3 araca çarptığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi Yağmur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerine park edilen 34 EV 7047 plakalı araç yokuştan kaydı. Kayan araç önce kamyonete daha sonra 2 otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler tutanak tutarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaya karışan 4 araçta ise hasar meydana geldi. Aracın sürücüsünün kaza sonrasında kaldırımda üzgün şekilde oturduğu anlar ise kameralara yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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