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Kağıthane'de Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

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İstanbul Kağıthane'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü A.Ö., polis tarafından yakalanarak cezai işleme tabi tutuldu. Sürücü, yasak geçiş ve saygısız araç kullanma maddelerinden ceza aldı.

Kağıthane'de trafiğe tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

İSTANBUL - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren hareketler yapan şahıs tespit edilerek polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 7 Mart'ta Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde bir şahsın motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren hareketler yaptığı belirlendi. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen A.Ö. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan A.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taşıt yolunda önündeki aracı geçmenin yasak olduğu yerde önündeki aracı geçmesi' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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