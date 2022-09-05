Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane'de maskeli iki kişi motosikleti böyle çaldı

3. Sayfa Haberleri

Kağıthane'de maskeli iki kişi motosikleti böyle çaldı Park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıp kaçtılarİSTANBUL Kağıthane'de maskeli iki kişi, park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıp kayıplara karıştı.

Kağıthane'de maskeli iki kişi motosikleti böyle çaldı

Park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıp kaçtılar

İSTANBUL Kağıthane'de maskeli iki kişi, park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Kağıthane Alibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerine park halindeki motosiklet hırsızların hedefi oldu. Aracın yanına yaklaşan biri motosikletli ve maskeli iki şüpheli, hırsızlık için harekete geçti. Park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıştıran hırsızlar oradan hızla uzaklaştı. Hırsızların motosikleti çaldığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci - 3. Sayfa

Kağıthane 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title