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Kağıthane'de geri kayan kamyonet evin çatısına düştü

Kağıthane'de geri kayan kamyonet evin çatısına düştü
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Kağıthane'de rampadan yukarı çıkarken sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet, geri kayarak tek katlı bir evin çatısına düştü. Kazada yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Kağıthane'de, rampadan yukarı çıktığı sırada sürücünün kontrolünden çıkarak geri kayan kamyonet, tek katlı bir evin çatısına düştü.

Kaza, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Ersoy Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan ve yük taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GBT 498 plakalı kamyonet, yokuş yukarı çıktığı sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan araç, geriye doğru kayarak sokaktaki tek katlı müstakil bir evin çatısının üzerine düştü. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada, evde maddi hasar meydana geldi. Kamyonetin kaldırılmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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