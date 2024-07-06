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Kağıthane'de genç kız sevgilisini darp edip bıçakladı

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Kağıthane Şirintepe'de bir genç kız, kendisini aldatan sevgilisini önce darp etti, ardından bacağından bıçakladı. Olayın görüntüleri kameralara yansırken, genç kızın sevgilisinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kağıthane'de genç bir kız, yakın arkadaşıyla kendisini aldatan sevgilisini önce darp etti sonrada bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameralarda yansırken, hastaneye kaldırılan genç, sevgilisi kızdan şikayetçi olmadı.

Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı. Bunun öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisine, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

Sevgilisi darbedip bıçakladı

Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı. Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şirintepe Kağıthane Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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