Kağıthane'de Freni Patlayan Servis Minibüsü Yayaların Arasına Daldı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kağıthane'de bir kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de freni patlayan servis minibüsü, yayaların arasına daldı. 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasın yansıdı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Osman K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LAA 223 plakalı servis minibüsü kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Freni boşalan minibüs daha sonra park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri 51 yaşındaki Mesut Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Servis sürücüsü Osman K., Elif Ö.,(44), Ayşegül E. ve 9 yaşındaki Hasan Çınar Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mesut Kılıç'ın cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.