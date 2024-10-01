Üye Girişi
Haberler

Kağıthane'de Freni Boşalan Ticari Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Kağıthane'de Freni Boşalan Ticari Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de, freni boşalan hafif ticari araç bir otomobile çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralanırken, çarpan otomobil binanın kirişine asılı kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kağıthane'de freni boşalan ticari araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Aracın çarptığı otomobil bina kirişinde asılı kaldı

İSTANBUL - Kağıthane'de rampa aşağı inerken freni boşalan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle kayan otomobil bina kirişinde asılı kaldı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Cefakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan 34 DFN 719 plakalı hafif ticari araç, rampa aşağı inerken sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki 34 NB 3205 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil yokuş aşağı kayarak önce bina korkuluklarına ardından da binaya çarparak kirişte asılı kaldı. Kaza sırasında hafif ticari araçta bulunan Rojda A. ve Songül K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan yaralılara müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bina boşluğundaki kirişte asılı kalan otomobil ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Öte yandan aracın çarpması sonucu binada da hasar oluştu. Zabıta ekipleri, hasar oluşan binada inceleme yaptı.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ALTUNBAŞ - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Kağıthane Otomobil İstanbul İtfaiye 3-sayfa Polis Yaşam Kaza

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi

Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu: İran bedelini ödeyecek

 İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran uçuşları iptal mi? Irak, İran, Ürdün uçuşları iptal mi? İran'da atom bombası var mı? İran'da nükleer silah var mı? İran NATO üyesi mi? İran NATO'ya üye mi? 2 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 2 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye Ortadoğu ülkesi mi? Türkiye dünyada hangi bölgede? Arsenal PSG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Arsenal PSG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant öldü mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });