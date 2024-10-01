Kağıthane'de freni boşalan ticari araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Aracın çarptığı otomobil bina kirişinde asılı kaldı

İSTANBUL - Kağıthane'de rampa aşağı inerken freni boşalan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle kayan otomobil bina kirişinde asılı kaldı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Cefakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan 34 DFN 719 plakalı hafif ticari araç, rampa aşağı inerken sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki 34 NB 3205 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil yokuş aşağı kayarak önce bina korkuluklarına ardından da binaya çarparak kirişte asılı kaldı. Kaza sırasında hafif ticari araçta bulunan Rojda A. ve Songül K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan yaralılara müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bina boşluğundaki kirişte asılı kalan otomobil ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Öte yandan aracın çarpması sonucu binada da hasar oluştu. Zabıta ekipleri, hasar oluşan binada inceleme yaptı.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.