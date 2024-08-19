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İstanbul'da suikast! Filistinli iş insanı susturuculu silahla öldürüldü

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Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile bir kişi, silahlı saldırıda bulundu. Susturucu takılmış silahın kullanıldığı saldırıda, Filistin uyruklu A.K. (30) hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.K'.nin koruması E.K. ise yaralandı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Saldırı, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı A.K., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulundu.

FİLİSTİNLİ İŞ ADAMI HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.K. (30) olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı olduğu öğrenilen Filistin uyruklu F.M. ve A.K.'nin koruması E.K. yaralandı. Filistinli iş adamına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansa alarak müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Filistin kökenli F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken A.K.'nin koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulundu. İncelemelerin ardından A.K.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul'da suikast! Filistinli iş insanı susturuculu silahla öldürüldü

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, "18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane ilçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A.K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır. Saldırıda A.K.'nin koruma görevlisi E.K. de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane Filistin istanbul Adli Tıp 3-sayfa Güvenlik Adli Tıp Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (25)

Damla Sengul:

adam kendi ülkesi için savaşmıyor. İstanbul'da takılıyor. ümmet şaşkın.

195
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Erdinç Arslan:

İsrail bizi savaşa çekmeye çalışıyor

138
82
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masteng aston:

Yas ilan edilsin.

87
113
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Namik Ayyilmaz:

Mosaad

116
5
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Dilek Usta:

Yakın da gene memlekete turist gelmez. Karışıyor ortalık gene…. Pahalılık diz boyu Allah halkıma sabır versin Zenginler bile bakar olmuş cüzdanına Ben bunu gördüm yaşadım…

50
25
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Nurullah Aydın:

İSRAİL MOSSAD IN İŞİ OLABİLİR

67
6
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ARSLANOĞLU Hakan:

Para meselesidir.

32
33
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Osman Akman:

Dünya genelinde Türkiye için ilan mı var acaba? Tüm örgüt işleri Türkiyede yapılır diye...

55
7
yanıtYanıtla
isa yatar:

Karanlık işler hep bizim ülkede dönüyor

31
9
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selo piro:

Damla , cephedekilere maddi destek bulunuyor olmasin is insani sonucta.

25
11
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