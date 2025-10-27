Kağıthane'de Eski Sevgili Katliamı: Zanlı Tutuklandı

Kağıthane'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını kurşun yağmuruna tutarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, A.K. (64) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan (42) isimli kadına sokak ortasında 15 el ateş edip kaçmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kotan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlatmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu Silivri'de yakalanarak gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL