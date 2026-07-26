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Kağıthane’de kaybolan kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Kağıthane’de kaybolan kadın ormanlık alanda ölü bulundu
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İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre eşiyle tartışıp taksiye binen 3 çocuk annesi kadından kötü haber geldi.

İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre eşiyle tartışıp taksiye binen 3 çocuk annesi kadından kötü haber geldi. 5 gündür haber alınamayan kadının cesedi Sarıyer'deki ormanlık alanda bulundu.

Olay, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Güzeldere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27), cadde üzerinde bir taksiye bindikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Geçtiğimiz perşembe günü kızı için Dudullu'dan kayıp ihbarı verildiği söylenen baba Çınar Yarar, ihbarın damadı V.K.'nin ağabeyi G.K. tarafından yapıldığını öğrendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İz süren polis ekipleri, Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe mevkiindeki ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşılırken, olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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