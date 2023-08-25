Kağıthane'de dün yaşanan çatışma ile ilgili yeni gelişme 1 polis memurunun şehit olduğu operasyonun devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'a yükseldi Kağıthane'de 1 polisin şehit olduğu ve 1 polisin yaralandığı operasyonla alakası olduğu öğrenilen...

Kağıthane'de dün yaşanan çatışma ile ilgili yeni gelişme

1 polis memurunun şehit olduğu operasyonun devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı

Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'a yükseldi

İSTANBUL - Kağıthane'de 1 polisin şehit olduğu ve 1 polisin yaralandığı operasyonla alakası olduğu öğrenilen 1 kişi daha gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda birlikte gözaltına alınanların sayısı 6'a yükseldi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park Timi, saat 01.00 sıralarında belirlenen bir adrese baskın düzenlemiş, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmıştı. Çıkan çatışmada Hakan Telli isimli polis memuru şehit düşmüş, 1 polis memuru da yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Çatışmada şüphelilerden biri ölürken, 1'i yaralı olmak üzere 3 kişi sağ olarak ele geçirilmişti. Yapılan operasyonla birlikte gözaltına alınanların sayısı 6'a yükseldi.

Bugün saat 12.30 sıralarında yapılan operasyonda ise olayla alakası olduğu düşünülen Adem A., adlı şüpheli Narkotik Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat Şube müdürlüğünün müşterek operasyonu ile ikamet ettiği evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde kullanmak için yapılan düzenek, tabanca şarjörü ve içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen 57 adet kapsül ele geçirildi.

Şüpheli olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin sonunda gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.