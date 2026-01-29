Haberler

Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

Kağıthane'de kontrolden çıkan cezaevi nakil aracı devrildi. Yaralılar, vatandaşlar ve jandarma tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane'de kontrolden çıkan cezaevi nakil aracının devrildiği kazada, yaralıların araçtan çıkartıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, saat 15.35 sıralarında Kağıthane'de Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer mevkiinde meydana gelmişti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisinde mahkumların da bulunduğu 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil aracı, Kemerburgaz istikametinde kaza yaparak yola devrilmişti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada araç içerisinde sıkışanlar vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Vatandaşların aracın ön camına tekmelerle vurduğu ve jandarmanın coplarla camı kırarak çıktığı anlar görüntülendi.

Öte yandan yaralıların hastaneye getirildiği anlar da kameraya yansıdı. - İSTANBUL

