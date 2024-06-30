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Virajı alamayan beton mikseri düğün arabasının üzerine devrildi! Bir çocuk hayatını kaybetti

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İstanbul Kağıthane'de virajı alamayan beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyunda gelin arabasının üzerine devrildi. Korkunç kazada gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Öte yandan beton mikserinin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Beton mikserinin devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

GELİN ARABASININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre; şoförünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi.

Virajı alamayan beton mikseri düğün arabasının üzerine devrildi! Bir çocuk hayatını kaybetti

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Virajı alamayan beton mikseri düğün arabasının üzerine devrildi! Bir çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane İstanbul İtfaiye Çocuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (4)

Mengele:

Viraji cok keskin yapmislar karayollari suclu niye viraj yapiyorsukuzki düz yapin

4
11
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Osman Altunok:

Beton mikserlerine ehliyet verilirken agirlik merkezi yukarida olan arclarin virajlara asla hizli girmemesi gerektigini soyleyen yok

5
0
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baba:

bu beton mikserleri çok tehlikeli, bunlar için acilen ayrı bir ehliyet veya trafikte düzenleme veya araç şekillerinde bi değişiklik yapılmalı!

4
0
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Soner Tekin:

bu azrailler bitmez git gide çoğalıyor

2
0
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