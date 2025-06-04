Kağıthane'de Bariyere Çarpan Otomobil Alev Aldı

Kağıthane'de Bariyere Çarpan Otomobil Alev Aldı
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İstanbul Kağıthane'de bariyere çarpan bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü yaralanırken, araç tamamen yanarak küle döndü. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Kağıthane'de bariyere çarpan otomobil alev aldı, o anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Kağıthane'de bariyerlere çarpan araçta yangın çıktı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil ise tamamen yandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda meydana geldi. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyere çarparak yaralandı. Aracın motor kısmında yangın çıkarken, yaralı sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Hızla büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yanan araç itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Küle dönen otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, trafik de normale döndü.

Yangın kameraya yansıdı

Aracın alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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