Kağıthane'ye dolu yağdı

Kağıthane'ye dolu yağdı
Güncelleme:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aniden bastıran dolu ve ardından gelen sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı sırasında yerler ve araçlar doluyla kaplandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kağıthane'de dolu sürprizi yaşandı. Aniden dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yerler ve araçların üzeri doluyla kaplandı. Dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı
