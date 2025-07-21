Kağıthane'de ağaçlık alanda yangın paniğe neden oldu

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Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın, çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, vatandaşların müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahale ile söndürüldü.

Kağıthane'de ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, çevredeki binalara sirayet etmeden kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan ağaçlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar da damacana ve kovalarla yangına müdahale etti. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, çevredeki binalara sirayet etmeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, bölgeden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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