Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Küle dönen ağaçlık alanın son hali havadan görüntülendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçlık alandan yükselen alevler vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Alev alev yanan alanda soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan, yanarak küle dönen ağaçlık alanın son hali havadan da görüntülendi.