Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Piyalepaşa Tüneli'nin girişindeki ağaçlık alandan alevler yükseldi. Alevler nedeniyle hasar gören borulardan su fışkırırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından tünele sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Piyalepaşa Tüneli'nin girişindeki ağaçlık alanda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yol kenarındaki ağaçlık alandan alevler yükselirken, yangın nedeniyle sulama sistemi hasar gördü. Borulardan patlayan su etrafa fışkırırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle trafiğin yoğun olduğu tünele sıçramadan kısa sürüde söndürüldü. - İSTANBUL