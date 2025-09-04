Haberler

Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı

Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Piyalepaşa Tüneli'nin girişinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevler nedeniyle sulama sistemi hasar gördü ve borulardan su fışkırdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Piyalepaşa Tüneli'nin girişindeki ağaçlık alandan alevler yükseldi. Alevler nedeniyle hasar gören borulardan su fışkırırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından tünele sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Piyalepaşa Tüneli'nin girişindeki ağaçlık alanda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yol kenarındaki ağaçlık alandan alevler yükselirken, yangın nedeniyle sulama sistemi hasar gördü. Borulardan patlayan su etrafa fışkırırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle trafiğin yoğun olduğu tünele sıçramadan kısa sürüde söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
