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Kağıthane'de Çatı Katında Yangın

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İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı katı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kağıthane ilçesi merkez Mahallesi Gönül Sokak üzerinde 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın sırasında binanın boş olduğu, çıkan yangında can kaybı veya yaralı olmadığı öğrenildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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