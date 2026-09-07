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Sivas'ta 32 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi

Sivas'ta 32 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi
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Sivas’ta düzenlenen operasyonda kağıda emdirilmiş 32 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi, 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda kağıda emdirilmiş 32 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 26 Ağustos'ta çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 14 parça halinde toplam 32 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 200 mililitre sentetik kannabinoid ham maddesi ve 5 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerden biri hakkında TCK'nın 191. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Diğer şüpheli hakkında ise TCK'nın 188 ve 191. maddeleri kapsamında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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