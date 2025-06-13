Kafasına Tabanca Kabzasıyla Vurulan Şahıs Ağır Yaralandı

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Karaman'da eski husumet nedeniyle çıkan kavgada, G.C. isimli şahıs kafasına tabanca kabzası ile vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası O.D. isimli saldırgan kayıplara karıştı ancak kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

Kafasına tabanca kabzasıyla vurulan şahıs ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da çıkan kavgada kafasına tabanca kabzasıyla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan G.C. ile O.D., kaldırımda karşılaşarak tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda O.D., üzerindeki tabancayla bir el havaya ateş ettikten sonra kabzası ile G.C.'nin kafasına birkaç defa vurdu. G.C., kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığılırken, O.D., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasına aldığı darbeyle bilinci kapanan G.C., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli O.D.'yi kısa süre içinde tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren G.C.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - 3.Sayfa
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