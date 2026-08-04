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Karabük'te hatalı sollamaya 12 bin 719 lira ceza

Karabük'te hatalı sollamaya 12 bin 719 lira ceza
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Karabük’te hatalı sollama yapan ve kıl payı kazadan kurtulan otomobil sürücüsüne 12 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük'te hatalı sollama yapan ve kıl payı kazadan kurtulan otomobil sürücüsüne 12 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Yenice kara yolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü önündeki cenaze aracını sollamak için karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen kamyonu fark eden sürücü, son anda manevra yaparak kendi şeridine döndü. Kazanın kıl payı önlendiği anlar ise arkadan gelen başka bir aracın araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, görüntüler üzerinde inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda hatalı sollama yaptığı belirlenen otomobil ve sürücüsü tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, ilgili trafik mevzuatı kapsamında 12 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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