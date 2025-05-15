Kadirli'de Sağanak Felaketi: Tavuklar Telef Oldu

Kadirli'de Sağanak Felaketi: Tavuklar Telef Oldu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak sonucu birçok ev sular altında kaldı. Tavukların bulunduğu kümes de zarar gördü. Bir vatandaş, sular altında kalan tavuklarını kurtarmak için suya girdi ancak bazı tavuklar boğularak telef oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanakta sular altında kalan kümesteki tavukların bir kısmı telef olurken, vatandaş tavuklarını kurtarmak için beline kadar gelen suyun içine girdi.

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, Bülbül Deresi de taştı. Dere kenarındaki onlarca araç sele kapıldı, birçok ev sular altında kaldı. Osman Contarlı'ya ait evin bahçesinde tavukların bulunduğu kümes de sular altında kaldı. Contarlı, tavuklarının boğulduğunü görünce suyun içine girerek tavukları kurtarmaya çalıştı. Osman Contarlı tavuklarının bir kısmını kurtarmayı başarırken, bir kısmı da telef oldu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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