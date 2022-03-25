Kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyadan paylaşan Pakistan uyruklu şahsa tepki yağıyor

İstanbul'da Pakistan uyruklu bir şahıs, cep telefonuyla gizlice çektiği kadınların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Mağdur kadınlardan birinin durumu fark edip ortaya çıkarmasından sonra Pakistan uyruklu şahsa tepkiler çığ gibi büyüdü.

"HEMEN SINIR DIŞI EDİLSİN" ÇAĞRISI

Kısa sürede elden ele dolaşan videolarla ilgili birçok sosyal medya kullanıcısı bahsi geçen şahıs için emniyet görevlilerine hemen yakalanarak sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

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