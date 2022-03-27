Kadınların gizlice videosu çeken ve sosyal medyada paylaşan şüpheli evinde yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınların gizlice videosu çeken ve sosyal medyada paylaşan şüpheli evinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli Bağcılar'daki evinde yakalandı. Gizlice video çekerek halkı kin ve düşmanlığı tahrik suçunu işlediği belirlenen şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sosyal medya üzerinde kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

EVİNDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. (30) olduğu tespit edildi. Bugün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.

Kadınların gizlice videosu çeken şüpheli yakalandı

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M.'nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kadınların gizlice videosu çeken ve sosyal medyada paylaşan şüpheli evinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Medya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title