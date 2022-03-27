Kadınların gizlice videosu çeken ve sosyal medyada paylaşan şüpheli evinde yakalandı

Sosyal medya üzerinde kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

EVİNDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. (30) olduğu tespit edildi. Bugün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M.'nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.