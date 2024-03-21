Malatya'da kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

Kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da, husumetli iki kadın grubun bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Olay, 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Hamit Fendoğlu caddesi üzerinde karşılan husumetliler Y.T. ile D.T., N.D.,D.İ. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.T. ile E.M. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

D.T., N.D. ile D.İ.'nin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.