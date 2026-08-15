Adıyaman'da Kadınlar Tuvaletinden Hırsızlık Kamerada
Adıyaman merkez Kent Meydanı altındaki kadınlar tuvaletinde, kimliği belirsiz iki şahıs, duvardaki para kutusunu sökerek içindeki paraları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı; şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak şahısların kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman'da, kadınlar tuvaletine girerek burada bulunan WC para kutusunu söken şahısların hırsızlık anları kameraya saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kent Meydanının alt kısmında bulunan WC'lerde yer alan para kutusu kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından bulunduğu duvardan söküldü. Para kutusunu açan şahıslar içinde bulunan paraları alarak olay yerinden ayrıldı. Yaşanan hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı