Adıyaman'da Kadınlar Tuvaletinden Hırsızlık Kamerada

Adıyaman'da, kadınlar tuvaletine girerek burada bulunan WC para kutusunu söken şahısların hırsızlık anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kent Meydanının alt kısmında bulunan WC'lerde yer alan para kutusu kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından bulunduğu duvardan söküldü. Para kutusunu açan şahıslar içinde bulunan paraları alarak olay yerinden ayrıldı. Yaşanan hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı