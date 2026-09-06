Eskişehir'de şüpheli şahıs cadde ortasında etkisiz hale getirildi

Eskişehir'de bir kadının çığlık atması üzerine sesin geldiği yöndeki şahsı fark eden vatandaşlar, adamı cadde üzerinde etkisiz hale getirdi. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi üzerinde bir kadının çığlık attığını duyan çevredeki vatandaşlar, sesin geldiği noktadan kendilerine doğru koşan bir erkeğe müdahale ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olduğu gözlenen adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çığlık atan kadını bulmak için bölgede çalışma yürütürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı