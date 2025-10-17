Kadına Şiddetle Mücadele İçin KADES Uygulaması Tanıtımı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından belde ve köylerde vatandaşlara yönelik başlatılan 'Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması Tanıtımı' etkinliği devam ediyor.

Ekipler etkinlik çerçevesinde merkeze bağlı Salar ve Işıklar beldelerinde 94 vatandaşa ulaşarak kadına şiddetle mücadeleyi ve KADES Uygulamasını tanıttı. Ekipler ayrıca aynı beldelerde 67 öğrenci ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. - AFYONKARAHİSAR