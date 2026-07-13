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Manavgat'ta hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manavgat'ta hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Z.G., JASAT ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.G., Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen takip sonucu yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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