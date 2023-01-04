Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da kadın sürücü, kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı. Kadın daha sonra ambulans şoförünü kolundan bıçakladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün saat 16.15'de Başakşehir Altınşehir yan yolunda araç sürücüsü kadın, kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı.

KAPILARI KİLİTLEDİLER

Kadın sürücü ambulans şoförünü kolundan bıçakladı. Ambulans şoförü ve hemşire olayın korkusundan kendilerini ambulansa kilitleyerek, polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı

BASIN MENSUPLARINA DA SALDIRDI

O esnada olay yerinden geçen bir basın mensubu kamera ile çekim yaparken, kadın sürücü bu kez basın mensubuna saldırarak "Beni taciz ettin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title