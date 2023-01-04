Kadın sürücü ambulans şoförünü bıçakladı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da kadın sürücü, kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı. Kadın daha sonra ambulans şoförünü kolundan bıçakladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün saat 16.15'de Başakşehir Altınşehir yan yolunda araç sürücüsü kadın, kendisine çarptığını iddia ettiği ambulans şoförüne bıçakla saldırdı. KAPILARI KİLİTLEDİLER Kadın sürücü ambulans şoförünü kolundan bıçakladı. Ambulans şoförü ve hemşire olayın korkusundan kendilerini ambulansa kilitleyerek, polis ekiplerinin gelmesini bekledi. BASIN MENSUPLARINA DA SALDIRDI O esnada olay yerinden geçen bir basın mensubu kamera ile çekim yaparken, kadın sürücü bu kez basın mensubuna saldırarak "Beni taciz ettin" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Başakşehir 3. Sayfa Haberler

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