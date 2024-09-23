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Kadın Polis Memurunu Şehit Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Ümraniye'de, polis memurunun silahını alarak kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit olmasına sebep olan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, iki kadın polis tarafından çöp poşeti geçirilerek adliyeye sevk edildi. Geçti, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlamalarıyla karşı karşıya. Olayda yaralanan diğer polis memuru ve şüphelinin annesi hastanede tedavi altına alındı.

Kadın polis memurunu şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Çöp poşeti geçirilen zanlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracına bindirildi

İSTANBUL - İstanbul Ümraniye'de yakalama sırasında çıkan arbede esnasında polis memurunun silahını alarak kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit olmasına neden olan şüpheli Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye, iki kadın polis tarafından, siyah çöp poşeti geçirilmiş halde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracıyla götürüldü.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan ve firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aranan şahıs 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti Ihlamurkuyu Mahallesi'nde polis tarafından yakalanmak istendi. Yakalama sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27), şüpheliye karşılık verdi ancak açılan ateşte ağır yaralandı. Şüpheli Yunus Emre Geçti annesi P.G. ve polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de olayda yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis Kürşat Hakkı Sarıtepe ve P.G.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Adliyeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracıyla götürüldü

Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kadın Polis Memurunu Şehit Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN CAN - 3.Sayfa

Güvenlik Ümraniye İstanbul 3-sayfa Cinayet Polis Hukuk Suç

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