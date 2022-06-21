Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası - Haberler

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Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Outlet Center AVM'de, bir kadın mağazasında eşlerini bekleyen müşteriler birbirine girdi.

Kadın mağazasında 'İçeriyi mi gözetliyorsun' kavgası

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Outlet Center AVM'de, bir kadın mağazasında eşlerini bekleyen müşteriler birbirine girdi. Bir müşteri, eşini bekleyen diğer müşteriye, 'İçeriyi mi niye gözetliyorsun' deyince ortalık karıştı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Outlet Center AVM'de bulunan Madame Moss mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, aileleri ile alışverişe gelen iki müşteri mağaza içinde hanımları ürünleri denerken beklemeye başladı. Giyinme kabinlerinin önünde bekleyen müşterilerden biri, yine hanımını bekleyen bir diğer müşteriye, 'Niye burada bekliyorsun. İçeriyi mi gözetliyorsun?' dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Giyinme kabinlerinin önünde birbirine giden iki müşteriyi mağaza çalışanları ayırdı.

Ardından AVM güvenliği olaya müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Müşterilerden birisi güvenlik amacıyla mağaza içinde bekletilirken, dağılan kıyafetleri çalışanlar topladı. Kimsenin şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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