Fahriye Evcen kadın cinayetlerine sessiz kalmadı: Söylenecek çok şey var elimizden bişey gelmiyor

Son günlerde Türkiye gündemini derinden sarsan cinayetler ve cinsel istismar vakaları, toplumsal duyarlılığı artırdı. Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in cinayetleri, ayrıca Sıla bebeğin hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetmesi, Türkiye gündemini derinden sarstı

KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI ORTAK DUYARLILIK

Bu vahşetlere karşı magazin dünyasından da yankılar yükselirken ünlü isimler, kadın cinayetlerine ve istismarlara dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından ve basın toplantılarında seslerini yükseltiyor.

'SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR'

Dün Bebek'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fahriye Evcen de , konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor. Bu olaylar, toplum olarak hepimizi derinden etkiliyor. Birlikte hareket etmemiz ve sesimizi çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.