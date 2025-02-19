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Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Faciası

Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Faciası
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İstanbul Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdivene ayakları sıkışan 69 yaşındaki H.Ç.'nin 3 parmağı koptu. Olay sonrası sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırırken, polis inceleme başlattı.

İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdiven faciası yaşandı. Yürüyen merdivene ayakları sıkışan yaşlı kadının 3 ayak parmağı koptu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi. H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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