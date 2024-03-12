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Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

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Kadıköy'de Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, kendini yaklaşan trenin altına atarak intihar etti. Aynı yerde 1 ay önce yine bir intihar vakası daha yaşanmıştı.

Olay, geçtiğimiz akşam 21.30 sıralarında Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan adam feci şekilde can verdi.

AYNI YERDE 1 ÖNCE DE İNTİHAR VAKASI YAŞANMIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu. Aynı yerde 1 ay önce yine bir intihar vakasının yaşandığı da dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili konuşan Durmuş Maraklı, "Saat 21.30 sularında bir erkek vatandaş kendisini trenin altına atarak intihar etti. Bu şekilde öldü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaray Kadıköy 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Şadi KIŞLAR:

yazık

6
0
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Export 86:

Hastanelerde binlerce insan yaşamak için savaşırken neden kardeşim bunu kendine neden yaparsın

5
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emre cahilsavar:

yazık kim bilir ne derdi vardı

0
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