Kadıköy'deki restoran saldırısı kamerada: Kurşun yağdırdığı anlar ortaya çıktı

Kadıköy'de bir müşterinin tartıştığı restorana geri dönerek kurşun yağdırdığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Kadıköy Yener Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteri Y.O. ile işletme çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan şahıs, bir süre sonra silahla geri dönerek restorana ateş açtı. Restoranda bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, saldırıda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Y.O. hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Y.O.'nun soğukkanlılıkla restorana ateş açtığı, restoranda bulunan vatandaşların ise büyük panik yaşayarak hızla dışarı kaçma anları yer aldı. - İSTANBUL

