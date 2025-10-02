Kadıköy'deki Cinayet Davasında Duruşmaya Ara Verildi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada, anne Yasemin Minguzzi ile sanıklar arasında çıkan gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verildi. Sanık avukatının mahkemeye sunduğu 'kaynaştırma raporu' ise destek için gelen vatandaşların tepkisini çekti.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davanın 5. celsesi devam ediyor. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Minguzzi ailesiyle taraf avukatları katıldı.

Duruşmadaki gerginlik dışarı taştı

Duruşmada, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile sanıklar arasında sorgu sırasında gerginlik çıktı. Mahkeme hakimi, salonda tansiyonun yükselmesi üzerine duruşmaya ara verdi.

Sanık avukatının sanık A.Ö.'nün ilkokul dönemine ait bir 'kaynaştırma raporu'nu mahkemeye sunması, destek için gelen vatandaşların tepkisini çekti. Aranın verilmesinin ardından bir vatandaş, sanık adına engelli raporu sunduğu gerekçesiyle sanık avukatına tepki gösterdi. 'Adam öldürürken engelli değiller, şimdi mi engelliler? Utanmadan katillere engelli mi diyeceksiniz? Vicdanın yok mu senin? Vicdanın olsa o katilleri savunmazsın" diyerek tepkisini dile getirdi. Destek için adliyeye gelen diğer vatandaşlar da sanık avukatlarını yuhalayarak protesto etti. - İSTANBUL