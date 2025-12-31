Yılbaşına saatler kala Kadıköy'de denetimler sürüyor

Yılbaşına saatler kala İstanbul'un Kadıköy ilçesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimlerde polis ekipleri, ilçe genelinde birçok noktada uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamalar kapsamında araçlar tek tek durdurulurken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı. Ekipler, asayiş olaylarının önüne geçmek ve vatandaşların yeni yıla güvenli bir şekilde girmesini sağlamak amacıyla kontrollerini titizlikle sürdürüyor.

Yaya devriyelerinin de görev aldığı denetimlerde, şüpheli kişi ve araçlar detaylı şekilde kontrol edildi. Özellikle cadde, meydan ve eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kadıköy'de yılbaşı öncesi oluşan yoğunluk havadan görüntülenirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin yeni yıl süresince de devam edeceği bildirildi. - İSTANBUL