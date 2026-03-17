Kadıköy'de yangın paniği: Yaşlı kadın dumandan etkilendi

Güncelleme:
Kadıköy'de dokuz katlı bir binanın sekizinci katında çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 70 yaşındaki kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de dokuz katlı bir binanın sekizinci katında çıkan yangın, bina sakinlerinde büyük paniğe neden olurken, yangının yaşandığı dairede oturan yaşlı kadın dumandan etkilendi.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Üst Çeşme Sokak üzerinde bulunan dokuz katlı bir binanın sekizinci katında bulunan dairenin banyosunda çıktı. Edinilen bilgilere göre, elektrik aksamında çıkan yangın bir anda büyüyünce bina sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın esnasında daire içinde bulunan ve dumandan etkilenen 70 yaşındaki kadın kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaşlı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri tarafından yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Yayına damga vuran itiraf: Eşimi annemle birlikte yakaladım
Anne refleksi! Ebru Gündeş kızını özel uçakla getirdi

Ebru Gündeş'ten kızını kurtarmak için kritik hamle
Katliam gecesinden yürek burkan görüntü

Katliam gecesinden yürek burkan görüntü
İş ilanındaki ifadeler büyük tepki çekti: Yöneticisiyle...

Bu nasıl rezil bir iş ilanıdır böyle: Yöneticisiyle...
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Yayına damga vuran itiraf: Eşimi annemle birlikte yakaladım
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp

Dzeko'ya büyük ayıp!
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi