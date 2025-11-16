Kadıköy'de Servis Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Kadıköy D-100 Karayolu Kozyatağı mevkisinde servis otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Çarpışmanın ardından savrulan servis otobüsü, orta şeritteki beton bariyerlerin üzerine çıkarak yan şekilde havada asılı kaldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. Pamukkale firmasına ait M.U. yönetimindeki 34 NYU 027 plakalı servis otobüsü, hızını kontrol edemeyerek orta şeritte seyreden A.Y. idaresindeki 35 CCH 124 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, servis otobüsü beton bariyerlerin üzerine çıkıp yan vaziyette havada asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlarda bulunanların yaralanmadığı belirlendi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda bir süre yoğun trafik oluşurken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL