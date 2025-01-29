Kadıköy'de Restorana Torpil Atıldı

Kadıköy'de bulunan bir restorana seyir halindeki otomobilden torpil atıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 27 Ocak Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Kadıköy'de bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın önünden geçen bir otomobilden restorana torpil atıldı. Aracın içindeki şahıslar önce yavaşlayarak bir süre restoranı izledi ardından yaktıkları torpili restoranın camından içeri atıp olay yerinden uzaklaştı. Patlama sesi ile içerideki müşteriler ve çalışanlar kısa süreliğine korku dolu anlar yaşadı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL