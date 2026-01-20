Haberler

Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
Güncelleme:
İstanbul Kadıköy'deki bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken; araç kullanılamaz hale geldi.

  • Kadıköy'de bir apartman otoparkında park halindeki Mercedes otomobilde yangın çıktı.
  • Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.
  • Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kadıköy'de bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi Emanet Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes marka bir araçta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu.

BÜYÜK PANİK! OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, otoparkta bulunan diğer park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
