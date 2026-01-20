Otoparkta büyük panik! Alev alev yandı
İstanbul Kadıköy'deki bir apartmanın otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken; araç kullanılamaz hale geldi.
Kadıköy'de bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi Emanet Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkında park halindeki Mercedes marka bir araçta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın paniğe neden oldu.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, otoparkta bulunan diğer park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.
Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.