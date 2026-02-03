Haberler

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil yandı

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy Koşuyolu mevkiinde seyir halindeki bir BMW marka otomobil motor kısmından alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olayda kimse yaralanmadı.

Kadıköy Koşuyolu mevkiinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

? Olay, E-5 Karayolu Koşuyolu mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EE 805 plakalı BMW marka araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücünün durumu fark ederek aracı durdurmasının ardından alevler kısa sürede büyüdü. 'İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan lüks otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

' 'Yangın sonrası E-5 Ankara istikametinde trafik akışı, polis ekiplerinin denetiminde kontrollü olarak tek şeritten verildi. Yolun açık olması sayesinde trafikte büyük bir aksama yaşanmazken, akış normal seyrinde devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik

İran'a şaka yapmadığını gösteren ABD'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Trump faturayı kesti, Harvard'dan 1 milyar dolar istiyor

Trump faturayı kesti! Harvard'dan 1 milyar dolar istedi
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı