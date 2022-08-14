Sevgilisi tarafından öldürülen Mihriban Arduç toprağa verildi

İSTANBUL Kadıköy'de sevgilisi tarafından öldürülen Mihriban Arduç'un cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Pendik Dolayoba Mezarlığı'na gönderildi.

Kadıköy'de bir kafede Mihriban Arduç Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürülmüş, Arduç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sevgilisi tarafından öldürülen Mihriban Arduç'un cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Arduç'un cenazesi defnedilmek üzere Pendik Dolayoba Mezarlığı'na gönderildi. Cenazeye başta Arduç 'un ailesi olmak üzere yakın çevresi de katılım sağladı Kardeşi Hilmi Arduç ve kızı Derya Gülnaz Özcan taziyeleri kabul etti. Arduç 'un cenaze namazının kılındığı esnada yakınları gözyaşlarına boğuldu.