Kadıköy'de Okul Çevresinde Huzur Denetimi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında motosikletli sokak çetesi üyesi oldukları şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Okul önünden geçen araçlar tek tek durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve kimlikleri kontrol edildi. Ayrıca sürücülere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

Şüpheli görülen kişilerin üst aramaları gerçekleştirilirken, motosiklet sürücülerinin kask ve plaka denetimleri de yapıldı. Denetim sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bagaj kısmında kask bulunması üzerine aracın kiralık olduğu tespit edildi. Araçtaki 2 kişi, motosikletli sokak çetesi üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL