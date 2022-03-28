Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Dün gece 02.00 sıralarında Kadıköy Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde iddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin lastiği patlayınca yolun ortasında durmak zorunda kaldı.

YARDIM İÇİN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI

Bu sırada arkasından gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kamyonet ile durarak sürücüye yardım amacıyla yola duba yerleştirdi. Ekipler çalışmasını yaparken, karayolundaki araçlar da yavaşladı. Anıl Yıldırım'ın kullandığı otomobil ise duramayarak önündeki belediyeye ait kamyonete ve diğer otomobillere çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Anıl Yıldırım yaralanırken, yanında seyahat eden Dursun Berkay hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.