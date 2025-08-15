Kadıköy'de Kuvvetli Rüzgar Ağaç Kırdı

Kadıköy'de etkisini artıran kuvvetli rüzgar, bir ağacın kırılmasına neden oldu.

Olay, saat 15.45 sıralarında Kadıköy Sahra Cedid Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sokak üzerindeki bir ağaç gürültüyle kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Merdivenli araç yardımıyla kırılan noktaya ulaşan itfaiye ekipleri, ağacın tehlike oluşturan bölümlerini testere ile keserek kaldırdı.

Öte yandan, kırılan ağacın altında park halinde bulunan otomobile, ekiplerin titiz ve dikkatli çalışması sayesinde şans eseri zarar gelmedi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, kırılan ağaç parçası ekipler tarafından sokaktan temizlendi. - İSTANBUL