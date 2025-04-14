Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi

Kadıköy'de Kentsel Dönüşümde Kepçe Operatörü Ağır Yaralandı

Kadıköy'de Kentsel Dönüşümde Kepçe Operatörü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binanın 5'inci katından düşen kepçe operatörü ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binanın 5'inci katından zemine düşen kepçe operatörü ağır yaralandı.

Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Begonya Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın 5'inci katındaki mini kepçe, çalışma sırasında bilinmeyen nedenle zemindeki moloz yığınının üzerine düştü. Kazada kepçe operatörü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.